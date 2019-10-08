رياضة | فايلر يمنح صالح جمعة فرصة أخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح صالح جمعة فرصة أخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام صانع ألعاب الأهلى، صالح جمعة بطلب من مدير الكرة بالنادى سيد عبد الحفيظ، بجلسة مع المدير الفنى رينيه فايلر.

واعتذر صالح جمعة في بداية الأمر لـ فايلر وعبدالحفيظ، وطلب الحصول على الفرصة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيلتزم بشكل كبير وسيخوض التدريبات مع باقي الفريق لاستعادة لياقته والعودة للمشاركة مع الأهلي.

وقال صالح لـ عبد الحفيظ أنه في حال العودة من جديد لعدم الإلتزام فإنه سيتحمل جميع العقوبات، وأنه يعترف بتكرار الأخطاء طوال الفترة الماضية، متعهدًا أمام الجماهير بالالتزام مرة اخرى.

ورد المدير الفني فايلر على جمعة إن قرار مشاركته مع الفريق يتوقف على عودته للالتزام والاجتهاد فى التدريبات، مؤكدًا له أن هناك حوالى أسبوعين خلال فترة التوقف من أجل إثبات رغبته في الالتزام.