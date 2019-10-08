رياضة | عاجل.. إقالة جيامباولي من تدريب ميلان والكشف عن بديله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة جيامباولي من تدريب ميلان والكشف عن بديله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫أقال نادي إي سي ميلان الإيطالي مدربه ماركو جيامباولو من منصبه بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الحالي.‬

‫وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية بإن إدارة ميلان اتخذت قرار الإقالة لجيامباولو ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.‬

‫وأضافت الشبكة بأن بيولي هو الذي سيتولى تدريب ميلان خلفًا لجيمامباولو.‬

‫ويحتل ميلان المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد ٩ نقاط حيث لعب ٧ مباريات فاز في ٣ منها وخسر في ٤ مباريات.‬