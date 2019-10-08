رياضة | عاجل.. إقالة جيامباولي من تدريب ميلان والكشف عن بديله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة جيامباولي من تدريب ميلان والكشف عن بديله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقال نادي إي سي ميلان الإيطالي مدربه ماركو جيامباولو من منصبه بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم الحالي.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية بإن إدارة ميلان اتخذت قرار الإقالة لجيامباولو ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.
وأضافت الشبكة بأن بيولي هو الذي سيتولى تدريب ميلان خلفًا لجيمامباولو.
ويحتل ميلان المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد ٩ نقاط حيث لعب ٧ مباريات فاز في ٣ منها وخسر في ٤ مباريات.