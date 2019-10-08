رياضة | ترقب الجماهير في أزمة الزمالك وجينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترقب الجماهير في أزمة الزمالك وجينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر جماهير نادي الزمالك اليوم الثلاثاء قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، فيما يخص موقف القلعة البيضاء من لقاء بطل السنغال جينيراسيون فوت، ومن المنتظر أن يصدر "كاف" قراره بشأن تأهل الزمالك لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا ام تأهل الفريق السنغالي.

وطالب الزمالك بذلك الأمر لعدم حضور الفريق السنغالى لملعب برج العرب بالأسكندرية يوم الأحد قبل الماضي، فى الموعد المحدد لمواجهة العودة فى دور الـ32 فى البطولة الأفريقية ولكن تمسك جينيراسيون فوت بإنه لم يتم إخطاره فى الموعد القانونى بتأجيل المباراة وتغيير ملعب اللقاء.

واجتمعت لجنة مسابقات الأندية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم اليوم الثلاثاء فى تمام العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة للفصل فى أزمة مباراة نادى الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى ويتبقى انتظار قرار الكاف.

ويأتى اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي اليوم للفصل فى تلك الأزمة خاصة أن قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ستقام غدًا الأربعاء.