رياضة | صفقة قوية تقترب من ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

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اشارت تقاير انجليزية الى أن من المحتمل أن يقوم ريال مدريد بخطوة لضم النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير في انتقالات يناير المقبل.

عانى لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير بداية صعبة لهذا الموسم ولم يمنح الحركة التي أرادها خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

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وتعباً لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية ، فإن ملعب سانتياغو بيرنابيو هو وجهته الأكثر احتمالًا بمجرد فتح نافذة الانتقالات الشتوية.

وتقول التقارير إن توتنهام يرغب في بيع الدنماركي في يناير قبل مغادرته مجانًا عندما ينتهي عقده في يونيو.

انتهى ريال مدريد إلى عدم انتقال إريكسن خلال الصيف بسبب تثبيت زين الدين زيدان على توقيع بول بوجبا.