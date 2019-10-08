رياضة | رسالة ميسي لحكم مباراة برشلونة وإشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة ميسي لحكم مباراة برشلونة وإشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن الرسالة التي وجهها ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى لاهوز حكم مباراة البارسا وإشبيلية في الدوري الإسباني.

وكان لاهوز قام بطرد الفرنسي عثمان ديمبلي بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد أن قال له لاعب برشلونة: "أنت سيئ".

وذكرت التقارير أن الأُسطورة ليو ميسي حاول الدفاع عن ديمبلي بعد البطاقة الحمراء قائلا للحكم: " لا يعرف كيف يتحدث، لا يعرف".

وكان برشلونة حقق فوزا كبيرا على إشبيلية بأربعة أهداف دون رد في ختام مباريات الجولة الثامنة من الليجا.