شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يدخل في منافسة شرسة مع ليفربول لضم نجم سالزبورج والان مع التفاصيل

ينافس نادي ريال مدريد الإسباني نظيرة نادي ليفربول الإنجليزي، لضم هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لتدعيم هجوم كلا من الفريقين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

نجم سالزبورج يخطف أنظار كبار أوروبا

حيث لفت "إيرلينج هالاند" مهاجم ريد بول سالزبورج، أنظار كبار أوروبا بعد الأداء المبهر الذي قدمه مع الفريق هذا الموسم.

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن نادي ليفربول يراقب أداء اللاعب، بعد الأداء المميز الذي يقدمه هذا الموسم.

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هالاند يتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال

وحظى اللاعب النرويجي الأشادة من كبار الفرق في أوروبا، بعد التألق في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل صدارة ترتيب الهدافين برصيد ٤ أهداف بالتساوي مع سيرجي جنابري جناح بايرن ميونيخ.

وكان هالاند قد نجح في تسجيل هدف في مباراة فريقه الأخيرة أمام ليفربول في دور المجموعات بالإضافة لهاتريك أمام جينك بالمباراة الأولى.

يذكر أن ريال مدريد قريب من التعاقد مع اللاعب الشاب، ويصارعه كلا من مانشستر يونايتد وتوتنهام ويوفنتوس.