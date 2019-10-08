شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الفيفا يزف نبأ سار لزيدان في ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل

واصل ريال مدريد تصدره لجدول ترتيب بطولة الليجا، وذلك بعدما تمكن من الفوز على نظيره غرناطة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار الجولة الثامنة من الليجا، والتي لحقها أسبوع الفيفا .

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه عادةً ما تجعل فترة التوقف الدولي تدريبات الفرق الكبرى فارغة ، حيث ينضم معظم اللاعبين في تلك الأندية إلى منتخباتهم، إلا أنه يختلف الوضع في ريال مدريد، حيث لازال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي يملك 12 لاعبًا في الفريق، من بينهم 5 مصابين .

زيدان يراقب مهاجمي ريال مدريد خلال أسبوع الفيفا

Advertisements

وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن المختلف هذه المرة هو إمكانية مراقبة زيدان لجميع مهاجمي الفريق خلال فترة التوقف الدولي، تزامنًا مع انضمام كلًا من سيرجيو راموس وداني كارفاخال ورافائيل فاران وألفونس أريولا وإيدين هازارد وتيبوا كورتوا ولوكا مودريتش وجاريث بيل وكاسيميرو وإيدر ميليتاو ورودريجو وفيدي فالفيردي إلى منتخبات بلادهم .

وأنهت الصحيفة المذكورة أعلاه، أنه قد تم استبعاد لوكا يوفيتش من قائمة منتخب بلاده صربيا، كما واصل كريم بنزيما خلافه مع المنتخب الفرنسي، فيما أصبح ماريانو دياز بعيدًا عن المشاركة مع إسبانيا، نظرًا لأنه يغيب عن قيادة هجوم ريال مدريد منذ 5 مايو الماضي ، وهو ما سيسمح لزيدان أن يتابع ويراقب المهاجمين الثلاثة خلال أسبوع الفيفا .

زيدان يبدأ الاستعداد للكلاسيكو ضد برشلونة

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال مايوركا في المباراة المقرر لها السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، قبل أن يحل ضيفًا ثقيلًا على غريمه التاريخي برشلونة، في كلاسيكو الأرض، الذي سيقام على ملعب كامب نو يوم 26 أكتوبر الجاري .