شكرا لقرائتكم خبر عن إيسكو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد في الميريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

إقترب فرانشيسكو إيسكو نجم نادي ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال موسم الإنتقالات الشتوي.

سبب تفكير إيسكو في الرحيل

إيسكو لم يشارك في الفترة الأخيرة بسبب الأصابة التي حلت باللاعب، وقلة المشاركات مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، خصوصاً أن اللاعب لم يشارك سوى في ثلاث مباريات منذ بداية الموسم، وأن اللاعب يريد المشاركة في المباريات مع الميرينجي إستعداداً للمشاركة مع الماتادور الإسباني في يورو 2020.

إدواردو يفجر مفاجأه بشأن إيسكو

وكشف الصحفي الشهير "إدواردو إيندا" عن سبب رحيل اللاعب خلال تواجده في برنامج "شيرينجيتو" الإسباني.

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وقال "إدواردو":" إيسكو يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، خاصة أن اللاعب يريد المشاركة مع الفريق بسبب يورو 2020".

وواصل: "إيسكو يعلم جيدًا أنه في حالة استمرار هذا الوضع مع زيدان، فلن يقوم المنتخب الإسباني باستدعائه لذلك يأمل في أن يحظى خلال الفترة المقبلة بمزيد من فرص المشاركة".

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

يستعد ريال مدريد بعد فترة التوقف الدولي لخوض مباراة أمام نادي مايوركا، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا الإسبانية برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة أقرب منافسية صاحب ال 16 نقطة.