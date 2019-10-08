شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يطلب مشاركة نجم الفريق في الكلاسيكو ضد ريال مدريد والان مع التفاصيل

تمكن فريق برشلونة الإسباني من الفوز على نظيره إشبيلية برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا .

ميسي يحاول الدفاع عن ديمبيلي

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وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، قد حاول الدفاع عن زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي بعدما تعرض للطرد خلال مواجهة إشبيلية، حيث أوضح ميسي للحكم ماتيو لاهوز أن ديمبيلي لا يجيد اللغة الإسبانية، وأنه لا يعرف كيف يعبر عن مراده، وذلك بعدما قام الحكم بطرد ديمبيلي بعدما وجه الأخير له سبابًا وقال : "أنت حكم سيء للغاية" .

بيكيه يسير على خطى ميسي تجاه ديمبيلي

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن المدافع الإسباني جيرارد بيكيه حاول هو الأخر إثناء الحكم عن قراره بطرد اللاعب، مشيرًا أن ديمبيلي لازال لم يتعلم بعد اللغة الإسبانية، وأنه لم يقصد اي إساءة لحكم المباراة، والذي صمم بدوره على طرد اللاعب، ليكون معرضًا لخطر الغياب عن كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد .