الهلال السعودي ينعي لاعبه السابق عبد الله الشريدة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

نعى ​الهلال​ السعودي لاعب الفريق السابق ​عبدالله الشريدة​ الذي وافته المنية عن عمر يناهز 50 عاما نتيجة لتعرضه لأزمة قلبية.



وقدم ​فهد بن نافل​ رئيس نادي الهلال تعازيه لعائلة الشريدة وللوسط الرياضي بعد وفاة اللاعب المدافع الذي ارتدى قميص الفريق لمدة 10 أعوام.

وبدأ الراحل مشواره في نادي ​القادسية​ بين عامي 1995-1998وانتقل بعدها إلى الهلال لمدة 10 أعوام حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والإقليمية والقارية قبل أن يختتم مشواره الرياضي مع نادي ​الخليج​، وأقيم حفل اعتزاله بمباراة بين الهلال و​الأهلي المصري​.

وخاض الشريدة 12 مباراة دولية مع ​المنتخب السعودي​ في ​كأس القارات​ و​كأس آسيا​ عام 1992، وتصفيات كأس العالم 1998 و2002.