اخبار الرياضه

الهلال السعودي ينعي لاعبه السابق عبد الله الشريدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

نعى ​الهلال​ السعودي لاعب الفريق السابق ​عبدالله الشريدة​ الذي وافته المنية عن عمر يناهز 50 عاما نتيجة لتعرضه لأزمة قلبية.

وقدم ​فهد بن نافل​ رئيس نادي الهلال تعازيه لعائلة الشريدة وللوسط الرياضي بعد وفاة اللاعب المدافع الذي ارتدى قميص الفريق لمدة 10 أعوام.

وبدأ الراحل مشواره في نادي ​القادسية​ بين عامي 1995-1998وانتقل بعدها إلى الهلال لمدة 10 أعوام حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والإقليمية والقارية قبل أن يختتم مشواره الرياضي مع نادي ​الخليج​، وأقيم حفل اعتزاله بمباراة بين الهلال و​الأهلي المصري​.

وخاض الشريدة 12 مباراة دولية مع ​المنتخب السعودي​  في ​كأس القارات​ و​كأس آسيا​ عام 1992، وتصفيات كأس العالم 1998 و2002.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السعودي ينعي لاعبه السابق عبد الله الشريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا