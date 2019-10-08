الهلال السعودي ينعي لاعبه السابق عبد الله الشريدة

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
نعى الهلال السعودي لاعب الفريق السابق عبدالله الشريدة الذي وافته المنية عن عمر يناهز 50 عاما نتيجة لتعرضه لأزمة قلبية.
وقدم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال تعازيه لعائلة الشريدة وللوسط الرياضي بعد وفاة اللاعب المدافع الذي ارتدى قميص الفريق لمدة 10 أعوام.
وبدأ الراحل مشواره في نادي القادسية بين عامي 1995-1998وانتقل بعدها إلى الهلال لمدة 10 أعوام حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والإقليمية والقارية قبل أن يختتم مشواره الرياضي مع نادي الخليج، وأقيم حفل اعتزاله بمباراة بين الهلال والأهلي المصري.
وخاض الشريدة 12 مباراة دولية مع المنتخب السعودي في كأس القارات وكأس آسيا عام 1992، وتصفيات كأس العالم 1998 و2002.
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