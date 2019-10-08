شكرا لقرائتكم الخطيب يغيب عن اجتماع لجنة مسابقات الكاف لحسم موقف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شرارة الأزمة أطلقها الحكم المالى محمدوا كيتا، عندما أعلن فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون السنغالى، من إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.
وتلقى الزمالك خطابا من "كاف" يؤكد موافقته على تأجيل مباراة جينيراسيون ٢٤ ساعة وبالفعل توجه الفريق إلى برج العرب فى الموعد الجديد وانتظر لمدة 20 دقيقة بعد موعد ضربة البداية، ثم أعلن حكم المباراة انسحاب بطل السنغال لعدم حضوره إلى أرض الملعب، بعدما تمسك مسئولو الفريق السنغالى بموقفهم بأنهم تواجدوا فى استاد "بتروسبورت"، فى الموعد القديم قبل التعديلات التى أجريت من قبل الاتحاد الأفريقي.
ويستند بطل السنغال على أن نقل المباراة وتأجيلها لا يندرج تحت بند الضرورة القصوى مستشهداً بإقامة مباراة الأهلي وكانو سبورت وإقامة مباريات بالدوري المحلي في الفترة بين 26 -28 سبتمبر في القاهرة ويطالب بإقصاء الزمالك، أما الأبيض فيملك مستنداً رسمياً به موافقة الاتحاد الأفريقي على تأجيل المباراة وهو ما يعني انسحاب الفريق السنغالي..
ومن ضمن السيناريوهات المطروحة على مائدة إجتماع لجنة المسابقات اليوم، إعادة المباراة بنفس الظروف على نفس الملعب المحدد سلفاً على أن يضع "الكاف" مكاناً للمتأهل من هذه المباراة أثناء إجرائه لقرعة دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا المحدد لهاً غداً الاربعاء أو إعادتها خارج مصر
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