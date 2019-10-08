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أحمد عدلي يطير إلى إنجلترا للمشاركة في بطولة جراند سويس للشطرنج...

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جدة - عمرو شويل يغادر أحمد عدلي لاعب وادي دجلة للشطرنج، القاهرة متوجها إلى انجلترا للمشاركة في بطولة جراند سويس، و التي ستقام في الفترة من 10 إلى 21 أكتوبر الجاري.

 

وتشهد البطولة مشاركة أقوى 160 لاعب على مستوى العالم.

 

كان أحمد عدلي قد حصد 3 ميداليات من أصل ثمانية حققها فراعنة الشطرنج في دورة الألعاب الأفريقية الماضية التي أقيمت بالمغرب، جاءت بواقع ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.

 

كنا نجح البطل المصري في التتويج بـ 5 ميداليات عالمية، 21 ميدالية أفريقية، و124 ميدالية دولية،خلال الموسم الماضي فقط بالإضافة إلى ثلاث ميداليات ذهبية خلال المشاركات الأفريقية في الموسم الجاري .
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