شكرا لقرائتكم أحمد عدلي يطير إلى إنجلترا للمشاركة في بطولة جراند سويس للشطرنج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر أحمد عدلي لاعب وادي دجلة للشطرنج، القاهرة متوجها إلى انجلترا للمشاركة في بطولة جراند سويس، و التي ستقام في الفترة من 10 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة أقوى 160 لاعب على مستوى العالم.

كان أحمد عدلي قد حصد 3 ميداليات من أصل ثمانية حققها فراعنة الشطرنج في دورة الألعاب الأفريقية الماضية التي أقيمت بالمغرب، جاءت بواقع ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.

كنا نجح البطل المصري في التتويج بـ 5 ميداليات عالمية، 21 ميدالية أفريقية، و124 ميدالية دولية،خلال الموسم الماضي فقط بالإضافة إلى ثلاث ميداليات ذهبية خلال المشاركات الأفريقية في الموسم الجاري .