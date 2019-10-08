شكرا لقرائتكم أحمد عدلي يطير إلى إنجلترا للمشاركة في بطولة جراند سويس للشطرنج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشهد البطولة مشاركة أقوى 160 لاعب على مستوى العالم.
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