شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع لجنة مسابقات الكاف لحسم موقف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف النادي الأهلي، عن سبب عدم حضور محمود الخطيب رئيس النادي اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والذي إنطلق في العاشرة من صباح اليوم ،الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي.

وبدأ منذ قليل اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمقر الكاف بمدينة السادس من أكتوبر لحسم مصير الزمالك من التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بعد أزمة جينيراسيون السنغالي الشهيرة.

وأكد الأهلي أن سبب الإعتذار يعود لأسباب صحية ، وقال النادي: " جاء إعتار الخطيب ذلك بعدما تلقي الأخير دعوة من الكاف لحضور الأجتماع المُشار اليه لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور حيث توجه رئيس الاهلي أمس الي المستشفي الملكي بالإسكندرية لإجراء بعض الأشعات والفحوصات الطبية وعرضها على الطبيب الالماني بيرتا لانفي الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفي الملكي حالياً وسبق وأجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر".

وأوضح الأهلي أن رئيس النادي يعاني من بعض الآلآم القاسية في الضهر خلال الفترة الأخيرة كانت سبباً في قيامه ببعض الفحوصات والأشعة الطبية ثم الإعتذار عن حضور أجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالكاف اليوم.