شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع لجنة مسابقات الكاف لحسم موقف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الأهلي أن رئيس النادي يعاني من بعض الآلآم القاسية في الضهر خلال الفترة الأخيرة كانت سبباً في قيامه ببعض الفحوصات والأشعة الطبية ثم الإعتذار عن حضور أجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالكاف اليوم.
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