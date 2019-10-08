اخبار الرياضه

الأهلي يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع لجنة مسابقات الكاف لحسم موقف الزمالك...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع لجنة مسابقات الكاف لحسم موقف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف النادي الأهلي، عن سبب عدم حضور محمود الخطيب رئيس النادي اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والذي إنطلق في العاشرة من صباح اليوم ،الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي.

 

وبدأ منذ قليل اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمقر الكاف بمدينة السادس من أكتوبر لحسم مصير الزمالك من التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بعد أزمة جينيراسيون السنغالي الشهيرة.

 

وأكد الأهلي أن سبب الإعتذار يعود لأسباب صحية ، وقال النادي: " جاء  إعتار الخطيب ذلك بعدما تلقي الأخير دعوة من الكاف  لحضور الأجتماع المُشار اليه لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور حيث توجه رئيس الاهلي أمس الي المستشفي الملكي بالإسكندرية لإجراء بعض الأشعات والفحوصات الطبية وعرضها على الطبيب الالماني بيرتا لانفي الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفي الملكي حالياً وسبق وأجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر".

 

وأوضح الأهلي أن رئيس النادي يعاني من بعض الآلآم القاسية في الضهر خلال الفترة الأخيرة كانت سبباً في قيامه ببعض الفحوصات والأشعة الطبية ثم الإعتذار عن حضور أجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالكاف اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع لجنة مسابقات الكاف لحسم موقف الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا