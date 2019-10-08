شكرا لقرائتكم جمال الغندور للحكام: "اغلطوا ماتخافوش بس المهم ماتكونوش عايزين تغلطوا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيفتح الباب أمام وسائل الإعلام لحضور اجتماعات تقييم أداء الحكام بصفة دورية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو مواجهة الجميع بمشاكلنا وعدم الهروب منها. وقال الغندور خلال جلسة تقييم أداء الحكام اليوم:" أنا عارف الحكام المصريين مبيخافوش وأنا دائما بقولكم اغلطوا ومتخافوش بس المهم تكون انت مش عاوز تغلط". تابع:" المباراة بعد ما تخلص بتبقى مجرد فيلم يظهر الصورة فقط ، بس مش بيوضح الضغوط اللي عليكم او أى أمور تانية". وتعقد لجنة الحكام حاليا جلسة لتقييم أداء الحكام عقب مرور 3 أسابيع من عمر الدورى الممتاز، بأحد الفنادق بمصر الجديدة. واعتمد اتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام ويضم جمال الغندور رئيسا، وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى، و(مجدى رزق) الكرة النسائية، محمد عبد القادر، الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية. قسم الشئون الإدارية: (عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا. قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا. Advertisements قسم الشئون المالية: حسام طه. قسم الشئون القانونية: صلاح البرى. المعد البدنى: سامى فاروق. العلاقات العامة: حسام الجوهرى.

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