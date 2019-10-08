شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يسابق الزمن لتجهيز إبراهيم أبو اليزيد لمواجهة حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى محاولاته لتجهيز إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق والذى يعانى من تمزق بالعضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة المصرى البورسعيدى وغاب على إثرها عن مباراة وادى دجلة. وكان اللاعب ، قد حصل على راحة حتى يزول الورم ثم عاد للقيام بجلسات الثلج وتناول العقاقير الطبية قبل البدء فى جلسات العلاج الطبيعى ، ومن المقرر أن يحتاج اللاعب لأسبوعين على أقصى تقدير من أجل التعافى من تلك الإصابة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق. Advertisements ويعود فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى لاسئتناف تدريباته فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة حرس الحدود ومنح الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي منح لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز علي وادي دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدوري السبت الماضى . ويستعد الدراويش لمواجهة حرس الحدود فى الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر الجارى على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري . وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدوري

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