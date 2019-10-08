شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يسابق الزمن لتجهيز إبراهيم أبو اليزيد لمواجهة حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان اللاعب ، قد حصل على راحة حتى يزول الورم ثم عاد للقيام بجلسات الثلج وتناول العقاقير الطبية قبل البدء فى جلسات العلاج الطبيعى ، ومن المقرر أن يحتاج اللاعب لأسبوعين على أقصى تقدير من أجل التعافى من تلك الإصابة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق.
ويعود فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى لاسئتناف تدريباته فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة حرس الحدود
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يسابق الزمن لتجهيز إبراهيم أبو اليزيد لمواجهة حرس الحدود... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.