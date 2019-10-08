تُوفِّي بعد فراغه من الصلاة.. وفاة نجم الكرة السعودية يصيب الوسط الكروي بالصدمة

كتب: ضياء السقا

أصيب الوسط الكروي في السعودية، بالصدمة بعد وفاة عبد الله الشريدة، لاعب نادي الهلال، والمنتخب السعودي السابق، الإثنين، عن عمر يناهز 50 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، عقب انتهائه من صلاة المغرب.

وأعلن نادي الهلال السعودي أن الصلاة على جثمان لاعبه الراحل عبدالله الشريدة ستقام بعد صلاة العصر، الثلاثاء، في جامع الفرقان في الدمام.

وقدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل رئيس النادي تعازيه ومواساته لأسرة عبد الله الشريدة وجميع منسوبي الوسط الرياضي بعد وفاة اللاعب المدافع الذي ارتدى قميص الفريق الازرق لمدة 10 أعوام في تاريخه.

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من جانبه، قال فهد بن سعد بن نافل رئيس الهلال الحالي: ”خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد عبدالله الشريدة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. نودع قائد من قادة الهلال التاريخيين.. رحل وسيبقى في القلوب.. أسأل الله له الرحمة والغفران“.

من هو عبد الله الشريدة

وبدأ الشريدة مشواره الرياضي مع القادسية منذ موسم 1988 وحتى 1995، قبل أن ينتقل إلى الهلال في صيف 1995، ومثّله لمدة 10 مواسم، ثم انتقل للخليج وشارك معه في موسم واحد، وخاض اللاعب الدولي مع المنتخب السعودي الأول 12 مباراة دولية.

وودّع الشريدة المولود في العام 1969 الملاعب في العام 2005، بحفل اعتزال بسيط، واشتهر بقوته وإخلاصه في الملاعب وكان آخر ما قاله عن الوسط الكروي هي تهنئة نادي الهلال باحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري بعد فوزه على الاتفاق يوم السبت الماضي.