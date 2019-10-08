شكرا لقرائتكم خبر عن ثبوت عينات منشطات إيجابية جديدة لرفع الأثقال فى الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحكم الدولى لرفع الأثقال على مرزوق على ثبوت 5 عينات منشطات إيجابية جديدة فى منتخب رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية، التى اختتمت مؤخرا بالمغرب.

وقال مرزوق إنه قدم مسبقا شكاوى عديدة لوزارة الرياضة ضد المدرب الحالى للمنتخب محمد موسى الديب بسبب إيقافه مسبقا بسبب أزمة المنشطات.

وتابع مرزوق قائلا أنه لم يتم الإعلان عن باقى العينات الأخرى للاعبين، مشيرا إلى أنه من المحتمل ظهور عينات أخرى جديدة أيضا.

وأشار الحكم الدولى للأثقال أن العينات الجديدة ستصعب الأمر على الاتحاد المصرى الذى تعرض للإيقاف مؤخرا بسبب العينات الإيجابية الـ7 التى ظهرت فى بطولة أفريقيا 2016، قبل أن يمهل الاتحاد الدولى مصر 3 أسابيع للتقدم بملف استئناف لتقديم أدلة مقنعة من أجل الاكتفاء بالرغامة ورفع الإيقاف.