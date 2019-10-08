شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جمال الغندور للحكام: "اغلطوا ماتخافوش" والان مع تفاصيل الخبر
قسم الشئون الإدارية: (عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.
قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا.
قسم الشئون المالية: حسام طه.
قسم الشئون القانونية: صلاح البرى.
المعد البدنى: سامى فاروق.
العلاقات العامة: حسام الجوهرى.
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