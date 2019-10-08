شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جمال الغندور للحكام: "اغلطوا ماتخافوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه سيفتح الباب أمام وسائل الإعلام لحضور اجتماعات تقييم أداء الحكام بصفة دورية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو مواجهة الجميع بمشاكلنا وعدم الهروب منها.

وتعقد لجنة الحكام حاليا جلسة لتقييم أداء الحكام عقب مرور 3 أسابيع من عمر الدورى الممتاز، بأحد الفنادق بمصر الجديدة. واعتمد اتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام ويضم جمال الغندور رئيسا، وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى، و(مجدى رزق) الكرة النسائية، محمد عبد القادر، الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية. قسم الشئون الإدارية: (عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا. قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا. قسم الشئون المالية: حسام طه. Advertisements قسم الشئون القانونية: صلاح البرى. المعد البدنى: سامى فاروق. العلاقات العامة: حسام الجوهرى. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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