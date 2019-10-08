مهاجم الإنتاج الحربى يتوجه لموريتانيا للمشاركة مع بلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة مامادو أنياس مهاجم الإنتاج الحربى متوجهاً لموريتانيا للمشاركة مع منتخب بلاده فى الاستحقاقات المقبلة.
وتلقى نادى الإنتاج الحربى إخطاراً من الاتحاد الموريتانى باستدعاء مامادو أنياس، للمشاركة مع منتخب بلاده فى فترة التوقف الدولى من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع مامادو أنياس مهاجم موريتانيا لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ظهوره مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر مؤخراً.
ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة عصراً استعداداً لمواجهة الفريق البترولى والمقرر لها الخميس 17 اكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على استاد بتروسبورت.
وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدورى بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.
وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالاضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة.
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