الحسينى ورفاقه فى مواجهة صعبة أمام نجوم العالم ببطولة رواد السلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى ورفاقه فى مواجهة صعبة وشرسة أمام نجوم العالم فى منافسات سلاح السيف بمونديال رواد السلاح المقام حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتستمر حتى يوم 11 أكتوبر الجارى بمشاركة 46 دولة. ويلعب الحسينى فى مرحلة 50 عاما ويزامله فى المرحلة نفسها كل من وليد مهران وياسر نحمده. بينما يلعب فى مرحلة 60 عاما محمد شعبان ومرحلة 70 عاما أحمد حازم زين العابدين والد تامر زين رئيس الاتحاد السابق وعباس عزت. وتختتم منافسات اليوم بمواجهات فرق سيف السيدات، ويشارك فيها إيطاليا وألمانيا وفرنسا وروسيا وإنجلترا واليابان وأمريكا وأستراليا وفنلندا.

عبد المنعم الحسينى

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