نادى الزمالك اليوم يجهز الرد فى أزمة جينيراسيون بدورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو نادى الزمالك اليوم تجهيز الردود على القرار الذى سيصدر من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن موقف الفريق الأبيض من لقاء جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن يصدر "كاف" قراره النهائى بشأن صعود الزمالك لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا من عدمه.

مسابقات الكاف تجتمع اليوم للبت فى أزمة الزمالك

وتجتمع اليوم لجنة مسابقات الأندية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للفصل فى أزمة مباراة نادى الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، خاصة أن قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ستقام غدًا الأربعاء وكذلك قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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سيناريوهات أزمة الزمالك وجينيراسيون

وهناك عدة سيناريوهات من المتوقع أن ينتهى إليها قرار الكاف، إما اعتماد فوز الزمالك وصعوده لدور المجموعات، واعتبار جينيراسيون منسحبا، أو إعادة اللقاء مرة أخرى، وهناك سيناريو آخر وهو اعتماد فوز جينيراسيون وصعوده، خاصة أنه ذهب لملعب بتروسبورت فى الموعد الأول المحدد للمباراة.

نادى الزمالك اليوم يجهز ردود على قرارات الكاف

حال إقرار الكاف أن الفريق السنغالى هو الذى حصل على بطاقة الصعود لدور المجموعات، سيكون رد الزمالك أن جينيراسيون لم يحضر لملعب برج العرب يوم الأحد قبل الماضى، فى الموعد المحدد لمواجهة العودة فى دور الـ32 فى البطولة الأفريقية بعدما تمسك الفريق السنغالى بأنه لم يتم إخطاره فى الموعد القانونى بتأجيل اللقاء، والذى كان مقررا لها السبت بملعب بتروسبورت.

وهناك رد آخر قد يجهزه الزمالك أن التأجيل لم يكن من الفريق الأبيض بل كان من جانب الأمن، وبالتالى ليس للزمالك ذنب فى تغيير موعد ومكان المباراة.