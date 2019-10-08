شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأهلى والزمالك بالدورى مهددة بالتأجيل بسبب أزمة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو اتحاد الكرة التفكير فى تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجارى على ملعب استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة للدورى.

ويدرس مسئولو الجبلاية تأجيل اللقاء، حال صدور قرار رسمى من الكاف، بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا خلال شهر أكتوبر الجارى، حتى يتحدد الفريق الفائز منهم لدور المجموعات الأفريقى.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن قرار تأجيل لقاء القمة من عدمه سيتوقف على الموعد الجديد الذى سيحدده الاتحاد الأفريقى خلال الاجتماع الذى يعقده حاليا حال ما إذا كان هناك قرار بإعادة اللقاء، مؤكدا أن الجبلاية لديها ثقة بقوة موقف الزمالك، وأن القرار سيكون هو صعود الأبيض.

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وتعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اجتماعًا مهمًا اليوم لمناقشة أحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، التى كان من المقرر أن تقام الأسبوع الماضى على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحسم لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أزمة المباراة، حيث سواء بتأكيد صعود الزمالك لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، أو اعتبار جينيراسيون فوت السنغالى متأهلاً لدور الثمانية، علماً بأن الفريق الخاسر سينتقل لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3 / 0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء الأحد قبل الماضى على استاد "برج العرب"، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.