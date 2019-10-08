شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد يطالب بإراحة أوباما فى الزمالك ونسيان وهم الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق على ضرورة تثبيت التشكيل المتفق عليه من قبل الزملكاوية خلال المرحلة المقبلة، من أجل عدم خسارة نقاط فى غنى عنها الفريق الأبيض بالدورى.

ويضم تشكيل الزمالك الذى يطالب بتثبيته عبد الحميد كلا من محمد عواد وحمدى النقاز ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى وطارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى وأمام عاشور ومصطفى محمد فى الهجوم.

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كما طالب عبد الحميد الصربى ميتشو المدير الفنى للأبيض بضرورة إراحة يوسف أوباما خلال المرحلة المقبلة.

ونصح عبد الحميد اللاعبين بضرورة غلق صفحة الحصول على كأس مصر، قائلا "يجب نسيان الكأس إللى عايشين فى وهمه من أجل التركيز فى ما هو قادم".

وتعادل مؤخرا فريق الزمالك مع نادى مصر الوافد الجديد للدورى بنتيجة 1 / 1 فى مفاجأة مدوية لجماهيره فى الجولة الثالثة بالدورى الممتاز.