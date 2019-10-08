شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يقرر الرحيل عن الفريق بسبب زيدان والان مع التفاصيل

قرر النجم الويلزي جاريث بيل الرحيل عن صفوف فريقه ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

بيل يرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن جاريث بيل يعيش حالة من الغضب داخل ريال مدريد، وأن صبره قد نفذ تجاه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد .

Advertisements

ويشعر بيل بأنه يعامل بصورة غير جيدة خصوصًا وأنه يقدم مستوى جيد خلال الموسم الجديد، وهو ما جعل اللاعب يقرر الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري .

خيبة أمل من جاريث بيل تجاه زيدان

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه يشعر بخيبة أمل تجاه زيدان، حيث يعمل أنه يعمل بشكل جيد رفقة الفريق، إلا أنه لا يدرك سبب تهميشه وعدم الاعتماد عليه بصفة أساسية .

وأنهت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن العلاقة بين بيل وزيدان أصبحت جافة للغاية، خصوصًا بعدما أدلى كلاهما بتصريحات مثيرة خلال نهاية الموسم المقبل، لتعود الأزمة بين الثنائي لتطفو في ريال مدريد .