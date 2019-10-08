ريال مدريد يكافئ بنزيما عقب تألقه مؤخرًا

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يعيش المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد حالة من التألق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما أصبح الهداف الحالي لبطولة الليجا .
كريم بنزيما يجدد تعاقده مع ريال مدريد
وأوضح موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أنه بعدما ظهر متألقًا خلال الموسم الحالي في صفوف ريال مدريد، مدد كريم بنزيما تعاقده مع الميرنجي حتى عام 2022 .
ويأتي ذلك بعدما قال بنزيما خلال سبتمبر الماضي :ليست هناك حاجة لتغيير الأندية، قصتي هي ريال مدريد، لقد فعلت ما فعلت في ليون ، الذي كان أفضل ناد فرنسي وأنا الأن في أفضل نادٍ في العالم، كل شيء على ما يرام، يجب أن أبقى هنا وأن أستمر لأطول فترة ممكنة .
بنزيما يطلب زيادة راتبه في ريال مدريد
وكشف الصحفي إدواردو إندا خلال البرنامج الإسباني الشهير التشيرينجيتو، أن كريم بنزيما قد مدد عقده مع ريال مدريد بالفعل، حيث وقع على عقد جديد لمدة عام واحد، ليرتبط بالنادي الملكي حتى يونيو 2022، لكنه سيتفاوض حول زيادة أجره خلال الفترة المقبلة، علمًا بأنه يحصل على مابين 9 إلى 11 مليون يورو سنويًا .
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