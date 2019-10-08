شكرا لقرائتكم خبر عن موعد حصول ميسي على الحذاء الذهبي والان مع التفاصيل
يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، للحصول على الحذاء الذهبي السادس في تاريخه خلال الشهر الحالي .
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه سيحصل ليونيل ميسي على الحذاء الذهبي السادس في تاريخه يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك بعدما تمكن من تسجيل 36 هدفًا خلال الموسم الماضي، علمًا بأنه فاز بالجائزة في أعوام 2009-10 (34 هدفًا) ، 2011-12 (50 هدفًا) ، 2012-13 (46 هدفًا) ، 2016-17 (37 هدفًا) و 2017-18 (34 هدفا).
ميسي يتفوق على رونالدو ويتوج بالحذاء الذهبي
وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني هو أفضل هدف في النسخة الماضي من دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفًا، ليتفوق على كلًا من كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.
وأنهت الصحيفة المقربة من برشلونة، أنه بحصوله على تلك الجائزة، سيكون البرغوث الأرجنتيني هو أكثر من توج بجائزة الحذاء الذهبي، يليه كريستيانو رونالدو الذي توج بها أربعة مرات في مواسم 2007-08 و 2010-11 و 2013-14 و 2014-15.
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