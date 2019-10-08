بسبب الموافقة.. غضب عارم بين انتر ميلان وسباليتي

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن التوتر زاد مؤخرًا بين إنتر ميلان ومدربه السابق لوتشيانو سباليتي.



ويعود التوتر إلى رغبة سباليتي في إنهاء عقده مع إنتر، لتولي القيادة الفنية للروسونيري.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن سباليتي أعطى موافقته لميلان على تولي مهمة المدير الفني خلفًا لماركو جيامباولو.

ولم يبد مسؤولو سونينج، ملاك إنتر ميلان، أي اعتراض على إمكانية فسخ التعاقد مع سباليتي، رغم أنه سيذهب لقيادة الجار اللدود.

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وأوضح الموقع الإيطالي أن الأزمة ظهرت بين الطرفين بسبب أن ملاك إنتر لم يعرضوا على سباليتي مبلغا كبيرا لإنهاء التعاقد.

وأشار إلى أن سباليتي شعر بالضيق، لأنه يعتقد أنه تمت إقالته ككبش فداء في إنتر ميلان، رغم أنه نجح في إعادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي بعد سنوات من الغياب، بالإضافة إلى التعاقد مع أنطونيو كونتي ومنحه راتبا أكبر وصفقات أقوى في الميركاتو. ويرغب إنتر في أن يدفع 3 ملايين يورو فقط لسباليتي مقابل إنهاء التعاقد، في حين أن المدرب الإيطالي كان ينتظر الحصول على راتب عام كامل على الأقل.

يذكر أن العقد الحالي بين إنتر ميلان وسباليتي ينتهي في صيف 2021.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن ميلان تحرك للتعاقد مع ستيفانو بيولي، مدرب لاتسيو السابق، بسبب الخلافات المالية بين إنتر وسباليتي.