رئيس الزمالك المصري يستنكر أي قرار يصدر ضد الزمالك في مباراة جينيراسيون 

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يوجد ما يستدعي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإعادة مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف: "أي مباراة تُعاد في حالة حدوث شغب على سبيل المثال وهو ما لم يحدث، مباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا لم يتم إعادتها رغم أن هناك نادي شعر بالظلم بسبب تعطل تقنية الفيديو".
واشار منصور الى انه لا يوجد أي مبرر لإعادة المباراة ولم يكتب مراقب اللقاء في تقريره أي حالة تؤدي إلى إعادته، جينيراسيون لم يحضر الاجتماع الفني للمباراة كما أن الحكام توجهوا إلى ملعب اللقاء.
وختم رئيس الزمالك تصريحاته مشددا على احترام أي قرار يصدره الاتحاد الإفريقي سواء باعتبار الزمالك فائزا والتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال أو إعادة المباراة في أي مكان مؤكدا ان اعتبار جينارسيون فائزا ستكون وصمة عار على الاتحاد الإفريقي.
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