شكرا لقرائتكم الجبلاية تبحث حل أزمة الزمالك وبطل السنغال مع الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو اتحاد الكرة المصرى اتصالات بين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية في الساعات القليلة الماضية ومسؤولي لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، بشأن مبارة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعًا مهمًا اليوم لمناقشة أحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي التي كان من المقرر أن تقام الأسبوع الماضي على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بإتحاد الكرة، إن مسؤولي الكاف أكدوا لاتحاد الكرة، أن الأقرب صدور قرار باعتبار الزمالك فائزا، والاحتمال الثاني هو إعادة اللقاء وتحديد موعد جديد له على أن يقام فى مصر.

أضاف أن توقيع عقوبات على الزمالك أو احتساب جينيراسيون فائزا أمر صعب حدوثه خاصة أن النادى الأبيض التزم بخطابات الأمن وموعد وملعب المباراة.

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ومن المقرر أن يحسم لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أزمة المباراة حيث سواء بتأكيد صعود الزمالك لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، أو اعتبار جينيراسيون فوت السنغالي متأهلاً لدور الثمانية، علماً بأن الفريق الخاسر سينتقل لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء الاحد قبل الماضى على استاد "برج العرب"، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ورفض "كاف"، إعلان تأهل الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، رغم خسارته أمام الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.