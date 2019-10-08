شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه المنصورة وديا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الاسماعيلى فريق المنصورة ودياً فى الرابعة والنصف الجمعة المقبلة فى اطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر الجارى على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الرابعة الدوري

ومنح الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز علي وادي دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدوري السبت الماضى .

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ويعود فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى لاسئتناف تدريباته فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة حرس الحدود.

وفاز الاسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدوري.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى ، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.