شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تأجيل قمة الأهلي والزمالك فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مصدر باتحاد الكرة أن قرار تأجيل لقاء القمة من عدمه سيتوقف على الموعد الجديد الذى سيحدده الاتحاد الافريقي خلال الاجتماع الذى يعقده حاليا فى حال ما اذا كان هناك قرار بإعادة اللقاء مؤكدا أن الجبلاية لديها ثقة بقوة موقف الزمالك وأن القرار سيكون هو صعود الابيض .
وتعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اجتماعًا مهمًا اليوم لمناقشة أحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، التى كان من المقرر أن تقام الأسبوع الماضى على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يحسم لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أزمة المباراة، حيث سواء بتأكيد صعود الزمالك لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، أو اعتبار جينيراسيون فوت السنغالى متأهلاً لدور الثمانية، علماً بأن الفريق الخاسر سينتقل لبطولة كأس الكونفدرالية.
وأطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3 / 0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء الاحد قبل الماضى على استاد "برج العرب"، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.
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