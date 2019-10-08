شكرا لقرائتكم اللون الأصفر إنذار خطر في الدوري المصري.. 101 كارت للعب العنيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اللون الأصفر يحكم.. بعد مرور ثلاث جولات من الدوري المصري حتى الآن أصبح الكارت الأصفر مؤشر خطورة وظاهرة تحتاج للوقوف عليها ومعالجة أسبابها حتى لا تتطور بشكل أكبر، فرغم المتعة والإثارة الحاضرة في مباريات الايجيبشن ليج كان الكارت الأصفر صاحب المشهد الأبرو بعدما تم اشهاره 101 مرة للاعبين لأسباب متفاوته كان أبرزها التدخل العنيف على الخصم أو الاعتراض على قرارات الحكم.

وبدأت ظاهرة الكروت الصفراء بشكل تصاعدي من 23 كارت في الجولة الأولى إلى 37 إنذار في الجولة الثانية ثم 41 كارت في الجولة الثالثة.

الجولة الأولى



تم إشهار 23 كارت أصفر خلال 9 مباريات في الجولة الأولى من الدوري ، فيما شهدت الجولة حالة طرد واحدة وكانت من نصيب النيجيري إيزي إيميكا لاعب المصري في مباراة فريقه أمام حرس الحدود.

الجولة الثانية



تم إشهار الكارت الأًصفر فى هذه الجولة 37 مرة بينما ظهر الكارت الأحمر 4 مرات لكل من عمرو جمال "طلائع الجيش"، محمد فوزى "حارس الإسماعيلى"، محمد أنور "الاتحاد"، طارق حامد "الزمالك" عقب المباراة.

الجولة الثالثة



تم إشهار الكارت الأصفر 41 مرة فى هذه الجولة ، بينما لم يظهر الكارت الأحمر" الطرد" سوى مرة واحدة لمحمد فتحى لاعب فريق بيراميدز.

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