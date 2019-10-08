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صانع ألعاب الإسماعيلى يطير إلى العراق .. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل بعد خطابات متبادلة بين الاتحاد العراقى لكرة القدم ونادى الاسماعيلى غادر القاهرة منذ قليل ، همام طارق صانع ألعاب الدراويش  للمشاركة مع منتخب بلاده فى استحقاقاته المقبلة .

 

ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.

 

 

وكان قد تلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من الاتحاد العراقى لكرة القدم يبلغه فيه باستدعاء همام طارق لمواجهة أسود الرافدين مع منتخب هونج كونج المقرر لها 10 أكتوبر الجارى ومباراة منتخب كمبوديا والمقرر لها 15 من نفس الشهر فى تصفيات كأس العالم 2022.

 

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وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة ثم فاز على وادى دجلة بهدف دون رد .

 

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها  الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر الجارى على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري .

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