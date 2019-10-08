شكرا لقرائتكم اليوم .. استكمال منافسات دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.
أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.
وجاءت باقي منافسات هذا الدور كالتالي:
نوران جوهر X سلمى هاني
طارق مؤمن X رفائيل كاندرا
زاهد سالم X سيمون روزنر
مازن هشام X بول كول
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