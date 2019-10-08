شكرا لقرائتكم اليوم .. استكمال منافسات دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجاري، وذلك بدءا من مساء اليوم وحتى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء.

يشار إلى أن خمس لاعبين مصريين قد نجحو في حجز مقاعدهم في ربع نهائي اليجولة بعد الفوز في مباريات دور الـ 16 وهم، علي فرج، نور الطيب، رنيم الوليلي، كريم عبد الجواد، وروان العربي.

بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش تعد واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

يذكر أن البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.

وجاءت باقي منافسات هذا الدور كالتالي:

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نوران جوهر X سلمى هاني

طارق مؤمن X رفائيل كاندرا

زاهد سالم X سيمون روزنر

مازن هشام X بول كول