صلاح يتوج بلقب رجل العام في الشرق الأوسط.. وتعليق مؤثر من نجم ليفربول

كتب: ضياء السقا

حصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مساء الاثنين، على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط 2019، التي نظمتها مجلة "GQ".

وأهدى «صلاح» الجائزة إلى جمهوره وخاصة في مصر، مؤكدًا أن المصريين يدعمونه في كل وقت، مضيفًا: «سعيد بتواجدي هنا وحصولي على الجائزة».

وقالت مجلة GQ إن صلاح يحمل على عاتقه أمال جماهير بلده وليفربول وانه لن يتوقف عن مواصلة تحقيق حلمه، لهذا السبب هو رجل العام لدينا و سننهي بالمقولة الشهيرة له ” إذا كنت تريد النجاح، يجب أن تكون على استعداد لتعلم كل شيء”

وكان من أبرز الحضور في الحفل: يسرا وآسر ياسين ومينا مسعود وياسمين الخطيب، فيما قدم الحفل الإعلامي المصري باسم يوسف.

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وكان صلاح قد تعرض لتدخل عنيف من لاعب ليستر حمزة تشودري، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من صلاح، في تصريحات لـ"اليوم السايع"، أن اللاعب أصيب بكدمة في الأنكل، وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي مع فريقه ليفربول.

ولحسن حظ صلاح أن الدوري الإنجليزي سيتوقف الأسبوع القادم، نظرا للتوقف الدولي للمنتخبات، وسيكون الفرعون جاهزا لقيادة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري يوم 20 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد منح صلاح راحة من معسكر المنتخب المقبل، ولم يتم استدعائه لمباراة بتسوانا الودية.