بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تظهر مع محمد صلاح في دبي

كتب: ضياء السقا

تصدرت صورة الإعلامية ياسمين الخطيب، مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من حفل جوائز شخصيات العام، بدبي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث "جوجل".

ونشرت ياسمين صورة لها تجمعها رفقة صلاح عبر حسابها الشخصي على” انستجرام”، وعلقت عليها قائلة، ” أخيرا تقابلنا.. رجل عام 2019″ .

وظهرت الخطيب، في الصورة بفستان سهرة قصير، تركواز اللون، وإلى جوارها صلاح، وذلك خلال الاحتفالية التي تم فيها تكريم الأخير، وحصوله على لقب رجل العام.

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وحصل صلاح، على جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة «GQ».

واحتفلت مجلة GQ الشهيرة، في نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصري، وحرصت على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح.

وقالت مجلة GQ جلة إن أهداف صلاح قادت نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي حاليا، كما استطاع محمد صلاح عام 2019 قيادة ليفربول للفوز بطولة دوري أبطال أوروبا .