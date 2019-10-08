سوبر كورة.. اللون الأصفر إنذار خطر فى الدورى المصرى.. 101 كارت للعب العنيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور ثلاث جولات من الدورى المصرى أصبح الكارت الأصفر مؤشر خطورة وظاهرة تحتاج للوقوف عليها ومعالجة أسبابها، حتى لا تتطور بشكل أكبر، فرغم المتعة والإثارة الحاضرة فى مباريات الإيجيبشن ليج كان الكارت الأصفر صاحب المشهد الأبرز بعدما تم إشهاره 101 مرة للاعبين لأسباب متفاوته كان أبرزها التدخل العنيف على الخصم أو الاعتراض على قرارات الحكم.
وبدأت ظاهرة الكروت الصفراء بشكل تصاعدى من 23 كارت فى الجولة الأولى إلى 37 إنذار فى الجولة الثانية ثم 41 كارت فى الجولة الثالثة.
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