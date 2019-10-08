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الإسماعيلى يواجه المنصورة ودياً استعداداً للحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج على ملاقاة فريق المنصورة ودياً فى الرابعة والنصف الجمعة المقبلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر الجارى على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الرابعة الدورى.

ويعود فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى لاسئتناف تدريباته فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة حرس الحدود. 

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ومنح الصربى ميودراج يستيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدورى السبت الماضى.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

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