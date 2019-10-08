شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اتصالات جرت بين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية فى الساعات القليلة الماضية ومسئولى لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن مبارة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.



وقال مصدر باتحاد الكرة إن مسئولى الكاف أكدوا لاتحاد الكرة أن الأقرب صدور قرار باعتبار الزمالك فائزا، والاحتمال الثانى هو إعادة اللقاء وتحديد موعد جديد له على أن يقام فى مصر.

وأضاف أن توقيع عقوبات على الزمالك أو احتساب جينيراسيون فائزا أمر صعب حدوثه، خاصة أن النادى الأبيض التزم بخطابات الأمن وموعد وملعب المباراة.

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