شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اتصالات جرت بين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية فى الساعات القليلة الماضية ومسئولى لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن مبارة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وقال مصدر باتحاد الكرة إن مسئولى الكاف أكدوا لاتحاد الكرة أن الأقرب صدور قرار باعتبار الزمالك فائزا، والاحتمال الثانى هو إعادة اللقاء وتحديد موعد جديد له على أن يقام فى مصر.
وأضاف أن توقيع عقوبات على الزمالك أو احتساب جينيراسيون فائزا أمر صعب حدوثه، خاصة أن النادى الأبيض التزم بخطابات الأمن وموعد وملعب المباراة.
وتعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اجتماعًا مهمًا اليوم لمناقشة أحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، التى كان من المقرر أن تقام الأسبوع الماضى على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يحسم لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أزمة المباراة، حيث سواء بتأكيد صعود الزمالك لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، أو اعتبار جينيراسيون فوت السنغالى متأهلاً لدور الثمانية، علماً بأن الفريق الخاسر سينتقل لبطولة كأس الكونفدرالية.
وأطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3 / 0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء الاحد قبل الماضى على استاد "برج العرب"، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.
ورفض "كاف" إعلان تأهل الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، رغم خسارته أمام الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3 / 0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2 بمجموع المباراتين.
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