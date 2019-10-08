قصة صور.. باولا كاميلا جميلة البرازيل فى طائرة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك فريق الكرة الطائرة الأول بالنادى الأهلى المحترفة البرازيلية باولا كاميلا التى أعلن التعاقد معها فى شهر سبتمبر الماضى لتدعيم صفوف الأحمر فى الموسم الجديد. وتمتلك باولا فنيات عالية بجانب الجمال والشياكة، حيث إنها تهتم كثيرًا بجانب الفاشون والميكب أب. باولا من مواليد 23 أبريل 1994، وتمتلك سيرة ذاتية قوية وسبق لها اللعب في العديد من الأندية البرازيلية مثل «وساسكو ا» من 2013 إلى 2015 و”ساو برناردو ڤولي” من 2015 الي 2016 و”ساو كريستوڤاو” من 2016 إلى 2017 و”ڤولي ڤالينيوس” من 2017 إلى 2018 ، و”بالينياريو كامبوريو” من 2018 إلى 2019 . ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح جانب الجمال والشياكة لدى محترفة الأهلى فى الصور التالية:

باولا بالسواريه

باولا كاميلا Advertisements

باولا مع أحد الأطفال

باولا

باولا 2

جمال باولا

باولا 3

باولا 1

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