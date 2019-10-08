شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر vs سلمى هانى.. منافسات دور الـ16 بأمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل، اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجارى، وذلك بدءا من مساء اليوم حتى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء.

وكان خمس لاعبين مصريين قد نجحو فى حجز مقاعدهم فى ربع نهائى اليجولة بعد الفوز فى مباريات دور الـ16 وهم على فرج، نور الطيب، رنيم الوليلى، كريم عبد الجواد، وروان العربى.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصرى محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائى الأخير المتوج بهذا اللقب فى العام الماضى.

أما الثنائى الأشهر الذى تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك فى نسخة 2017.

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وجاءت باقى منافسات هذا الدور كالتالى:

نوران جوهر X سلمى هانى

طارق مؤمن X رفائيل كاندرا

زاهد سالم X سيمون روزنر

مازن هشام X بول كول

محمد الشوربجى X كاميل جرايسون