شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. إصابات "الموضة" فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابات "بعبع" يهدد الرياضيين، خاصة نجوم الكرة، وبين فترة وأخرى تظهر إصابة جديدة تسيطر وتنتشر على الملاعب المختلفة سواء المحلية أو العالمية.

فمنذ سنوات ظهر علينا الرباط الصليبى، والذى نهش فى جسد عدد من النجوم، ليغيبهم عن المستطيل الأخضر من 4 على 8 أشهر، وفى بعض الأحيان يعود إليهم من جديد.

وبعد فترة انتشرت إصابة جديدة وهى وتر أكليس، وتعرض لها أكثر من لاعب آخرهم كان محمد عبد الرحيم جنش لاعب الزمالك، والتى حرمته من المشاركة مع المنتخب فى بطولة امم أفريقيا.

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وخلال الساعات الماضية ظهرت إصابات الكاحل، سواء بالتواء أو كدمات.

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