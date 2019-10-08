شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يبدد نظرية السيرة الذاتية ويسير على خطى جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طاقة أمل كبيرة منحها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى، الذى تولى المهمة خلفا للأرجوانى مارتن لاسارتى، بعد موجة حادة من الانتقادات واجهها السويسرى منذ قدومه للقلعة الحمراء بعد أن كشفت إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب عن السيرة الذاتية للمدرب، التى أثارت الكثير من القلق لدى نفوس جماهير القلعة الحمراء.

وبالنظر إلى تاريخ المارد الأحمر مع المدربين الأجانب فى الألفية الثالثة سنجد مؤشرات توحى بنجاح فايلر مع الأهلى على خطى الساحر البرتغالى مانويل جوزيه.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا