الكاف يجتمع لحسم قضية الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

يشهد اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي "كاف"، للحسم في مصير المباراة رقم 72 بدوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بناءً على طلب من جانب الجهات الأمنية في مصر.

المباراة كان مقررًا لها يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة.

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حكم المباراة المالي قرر احتساب الزمالك فائزًا في هذه المواجهة لعدم حضور المنافس للمباراة، لكن الكاف أصدر قرارًا بعدها بتعليق نتيجة المواجهة لحين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة في الكاف.

وقام سامسون أدامو مدير إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي بمخاطبة أعضاء اللجنة من أجل دراسة الموقف للفصل فيه.

وقال الحاجي جاولا عضو لجنة المسابقات في الكاف من خلال تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه لن يكون هناك أي اجتماع عاجل للفصل في الأمر على أن يكون الموعد هو الموعد التقليدي يوم 8 من الشهر.

ومن المقرر أن يشهد مقر الكاف اجتماعًا للجنة من أجل حسم الأمر.