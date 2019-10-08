محمد صلاح يكشف موقفه من العودة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

كشف محمد صلاح مدرب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب السويس حقيقة عودته إلى الجهاز الفني للفريق الأبيض من جديد خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه يرحب ولكن بشرط.

وخلال تصريحات خاصة لمراسل يلا كورة قال صلاح: "إدارة الزمالك عرضت علي الانضمام للجهاز الفني خلال الموسم الماضي أكثر من مرة وقت أن كان كريسيتيان جروس مدربًا للفريق".

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وأضاف صلاح: "لم أوافق لأنني أعمل مديرا فنيا، وعودتي للزمالك لن تكون سوى لتولي منصب المدير الفني".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق: "ولكن إذا كانت هناك رغبة قوية من إدارة الزمالك بضمي للجهاز الفني مع ميتشو، يجب أولًا أن أعرف صلاحياتي ومهام عملي، وهل سيكون المساعدين الأجانب متواجدين من عدمه، بالإضافة إلى المساعدين المصريين قبل اتخاذ أي قرار، ولم يتحدث معه أحد حتى الآن."

وأتم قائلًا: "وقعت مع منتخب السويس بالأمس بشكل رسمي، لتولي مهام الفريق الفنية، وأعتقد أن رئيس الزمالك مرتضى منصور عندما يضم مدرب للجهاز الفني، يجب أن يكون غير مرتبط بأي تعاقد مع أي فريق".