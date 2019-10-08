وصول بعثة منتخب بتسوانا لمواجهة مصر وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
وصلت بعثة منتخب بتسوانا إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لخوض المباراة الودية الدولية أمام الفراعنة في ستاد القاهرة الدولي.
ومن المقرر أن يستمر المنتخب البتسواني في تدريباته بمعسكره في القاهرة حتى 14 أكتوبر موعد المباراة الودية المقرر لها السابعة مساءً.
واختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، 4 لاعبين محترفين ضمن معسكر المنتخب لتلك المواجهة، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.
كما اختار البدري 19 لاعبًا محليًا هم (محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد).
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