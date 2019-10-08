تسود حالة من الغليان الشارع الرياضى الإسمعلاوى بسبب الهزائم المتوالية لجميع فرق الناشئين بمن فيهم فريق مواليد ٩٩ بطل الجمهورية فى العام الماضى. وتساءل جمهور الدراويش هل المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى ومجلسه يتجاهلون قطاع الناشئين والاعتماد على شراء لاعبين من الدرجتين الثانية والثالثة للفريق الأول. ومن ناحية أخرى تلقى مسئولو النادى الإسماعيلى إخطارًا من الاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد باختيار المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى شوقى غريب 4 لاعبين من الإسماعيلى للانضمام للمنتخب هم: عبدالرحمن مجدى ووجيه عبدالحكيم وأحمد أيمن ومحمد صادق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غليان في الإسماعيلي بسبب انهيار قطاع الناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.