الكاف يكشف لاتحاد الكرة موقف لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن هناك اتصالات جرت بين مسئولي الجبلاية في الساعات الماضية ومسئولي لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بشأن مباراة الزمالكوجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
قال المصدر، إن مسئولي الكاف أكدوا لاتحاد الكرة، أنالأقرب صدور قرار باعتبار الزمالك فائزًا، والاحتمال الثاني هو إعادة اللقاء، وتابع أن توقيع عقوبات على الزمالك أو احتساب جينيراسيون فائزًا أمر صعب حدوثه، خصوصًا أن الزمالك التزم بخطابات الأمن وموعد وملعب المباراة.
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