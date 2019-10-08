اتحاد الغوص والإنقاذ يرعى الباروكى لعبور المانش سباحة بالزعانف

وافق الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلى على رعاية السباح المصرى سيد الباروكى لقيامه بمحاولة عبور المانش سباحة بالزعانف (المونو) وهى المرة الأولى التى يقوم فيها سباح بمحاولة فردية لعبور المانش وإدراج المحاولة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بإسم مصر.. وقد تم تكليف السباح العالمى خالد شلبى الذى عبر المانش بذراع واحدة فى ثمانينيات القرن الماضى ووكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط بإنهاء كل الإجراءات الفنية والإدارية مع اتحاد المانش وكذلك وضع خطة تدريبية للسباح الباروكى استعدادًا للمحاولة التى ستكون امتدادًا للنجاحات المتعددة التى تحققها شلبى الذى عبر المانش بذراع واحدة فى ثمانينيات القرن الماضى ووكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط بإنهاء كل الإجراءات الفنية والإدارية مع اتحاد المانش وكذلك وضع خطة تدريبية للسباح الباروكى استعدادًا للمحاولة التى ستكون امتدادًا للنجاحات المتعددة التى تحققها الرياضة المصرية تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. وسيقوم الباروكى بعمل تجارب خلال فصل الشتاء بين جزيرة كابرى ومدينة نابولى فى إيطاليا، بالإضافة إلى السباحة فى نهر النيل فى يناير 2020.. وقد تعهد الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بتقديم الدعمين الأدبى والمعنوى لإنجاح هذه المحاولة التى تعتبر إنجازًا كبيرًا يسجل باسم مصر.

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