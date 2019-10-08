بعد قليل.. الكاف يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

تجتمع لجنة مسابقات الأندية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف»، اليوم الثلاثاء، للفصل فى أزمة مباراة نادى الزمالك المصرى وجينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى الأبطال الأفريقي.

بدأت الأزمة عندما تقرر تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لتقام يوم 28 سبتمبر الماضى ونقلها من ستاد بتروسبورت فى التجمع الخامس إلى ملعب برج العرب فى الإسكندرية، حتى يتسنى للجمهور حضور المباراة، خصوصًا أن الجهات الأمنية رفضت إقامة اللقاء فى بتروسبورت بحضور جماهيري.

لكن حينيراسيون فوت ضرب بخطاب الكاف، الذى وافق فيه على تأجيل المباراة، عرض الحائط وتمسك بخوض المباراة فى موعدها بملعب بتروسبورت، بل وتوجه للملعب فى الموعد المحدد لإثبات حالة، وفى اليوم التالى لم يحضر لملعب برج العرب لخوض اللقاء، مما دفع المراقب لاحتساب النتيجة لصالح الزمالك.

إلا أن الصراعات الخفية داخل الكاف تسببت

فى خروج خطاب بعد ذلك مباشرة يتضمن أن اللجان المختصة ستجتمع لاتخاذ قرار نهائى، وأن النتيجة لم تحسم لصالح الزمالك.

اتضح بعد ذلك أن خطاب التأجيل حمل توقيع أنطونى بافوى، السكرتير العام الثانى فى الكاف، وهو ما جعل مسئولى الكاف يتهمونه بمخالفة اللوائح وإصدار الخطاب بالموافقة على التأجيل من دون موافقة الناديين معًا، ليأتى خطاب عدم حسم النتيجة يحمل توقيع السكرتير العام الأول، وهو المغربى معاذ حجي.

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يشوب الغموض حول توجه الكاف فى اتخاذ قراره، وإن كانت التكهنات تشير إلى أن الأقرب صدور قرار من اثنين، الأول إعادة المباراة فى وقت لاحق، أو اعتبار الزمالك فائزًا، خصوصًا أن طاقم الحكام والمراقبين لم يكونوا ليتوجهوا لملعب برج

العرب من دون موافقة مسئولى الكاف، بجانب أن نقل المباراة جاء لأسباب أمنية، والأمن هو المسئول عن سلامة الفريق الضيف والمستضيف والجماهير الحاضرة فى الملعب، وبالتالى يحق له طلب التأجيل الذى جاء لمدة 24 ساعة فقط وليس لوقت طويل.

يأتى هذا فى الوقت الذى ظهرت فيه نوايا جينيراسيون فوت فى تصعيد الأزمة حال صدور أى قرار من جانب الكاف غير احتساب النتيجة لصالحهم، ووضح ذلك من خلال تهديدهم باللجوء للمحكمة الرياضية، وتعيين المحامى موسى سار لتولى القضية، مما يعنى أن للأزمة فصولًا أخرى والمسألة لن تتوقف عند قرار لجنة المسابقات بالكاف.

من جهته أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الزمالك موقفه قوى للغاية فى أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

قال فضل إن الزمالك نفذ تعليمات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الكاف»، ولا يوجد ما يدينه، أو يضعف موقفه.

تابع، أن الكاف وافق على نقل المباراة من بتروسبورت لبرج العرب فى الإسكندرية مع تأجيلها لمدة يوم، وهو ما التزم به الزمالك، وبالتالى فإنه لا يوجد ما يستدعى معاقبته.